Генсек НАТО открыто поддержал новые удары США по Ирану

Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

© AP Photo / Emrah Gurel Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте поддержал новые удары США по Ирану, назвав их «абсолютно необходимыми».

На саммите НАТО в Анкаре союзники намерены подтвердить, что Иран «никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием».

Вашингтон заявил, что удары по объектам на территории Ирана стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, в то время как Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их "абсолютно необходимыми", и обвинив Тегеран в якобы нарушении перемирия.

"Я считаю, что это было абсолютно необходимо. Когда действует режим прекращения огня, а Иран , по сути, нарушает его… совершенно необходимо, чтобы США решительно отреагировали", - заявил Рютте журналистам на саммите НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.

По словам генсека, союзники также намерены подтвердить на саммите, что Иран "никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием". Кроме того, как ожидается, лидеры стран НАТО вновь выступят за полное восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.

Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.