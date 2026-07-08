Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО открыто поддержал новые удары США по Ирану - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 08.07.2026 (обновлено: 10:28 08.07.2026)
Генсек НАТО открыто поддержал новые удары США по Ирану

Генсек НАТО Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану

© AP Photo / Emrah GurelГенсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита НАТО в Анкаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте поддержал новые удары США по Ирану, назвав их «абсолютно необходимыми».
  • На саммите НАТО в Анкаре союзники намерены подтвердить, что Иран «никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием».
  • Вашингтон заявил, что удары по объектам на территории Ирана стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, в то время как Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их "абсолютно необходимыми", и обвинив Тегеран в якобы нарушении перемирия.
"Я считаю, что это было абсолютно необходимо. Когда действует режим прекращения огня, а Иран, по сути, нарушает его… совершенно необходимо, чтобы США решительно отреагировали", - заявил Рютте журналистам на саммите НАТО в Анкаре. Трансляция велась на сайте альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Главной задачей НАТО остается рост производства вооружений, заявил Рютте
Вчера, 09:51
По словам генсека, союзники также намерены подтвердить на саммите, что Иран "никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием". Кроме того, как ожидается, лидеры стран НАТО вновь выступят за полное восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
Генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Рютте рассказал, какие самолеты закупит НАТО
7 июля, 13:31
 
В миреИранОрмузский проливСШАНАТОМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала