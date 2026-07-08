Генсек НАТО открыто поддержал новые удары США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте поддержал новые удары США по Ирану, назвав их «абсолютно необходимыми».
- На саммите НАТО в Анкаре союзники намерены подтвердить, что Иран «никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием».
- Вашингтон заявил, что удары по объектам на территории Ирана стали ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, в то время как Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте открыто поддержал новые удары США по Ирану, заявив, что считает их "абсолютно необходимыми", и обвинив Тегеран в якобы нарушении перемирия.
По словам генсека, союзники также намерены подтвердить на саммите, что Иран "никогда не должен получить возможности обладать ядерным оружием". Кроме того, как ожидается, лидеры стран НАТО вновь выступят за полное восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
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7 июля, 13:31