В Рязани одновременно поженились 22 пары

РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Церемонию регистрации брака в День семьи, любви и верности провели на Рязанской ВДНХ, где одновременно поженились 22 пары, передает корреспондент РИА Новости.

Женщины и мужчины одновременно сказали "да" своим избранникам. Им вручили свидетельства о заключении брака и пригласили на первый танец новобрачных.