В Рязани одновременно поженились 22 пары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности одновременно поженились 22 пары.
- Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил молодоженов и пожелал им счастливой семейной жизни.
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Церемонию регистрации брака в День семьи, любви и верности провели на Рязанской ВДНХ, где одновременно поженились 22 пары, передает корреспондент РИА Новости.
Женщины и мужчины одновременно сказали "да" своим избранникам. Им вручили свидетельства о заключении брака и пригласили на первый танец новобрачных.
«
"Пусть ваша любовь будет компасом, который будет вести вас в жизни. Пусть ваши семьи будут надежной крепостью, где вы всегда найдете у своих близких поддержку, защиту, где всегда будет все хорошо", - поздравил молодоженов губернатор Рязанской области Павел Малков.