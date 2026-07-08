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В Рязани одновременно поженились 22 пары - РИА Новости, 08.07.2026
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15:19 08.07.2026 (обновлено: 15:26 08.07.2026)
В Рязани одновременно поженились 22 пары

Малков: на Рязанской ВДНХ одновременно поженились 22 пары

© РИА НовостиДвадцать две пары одновременно поженились в Рязани
Двадцать две пары одновременно поженились в Рязани - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости
Двадцать две пары одновременно поженились в Рязани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности одновременно поженились 22 пары.
  • Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил молодоженов и пожелал им счастливой семейной жизни.
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Церемонию регистрации брака в День семьи, любви и верности провели на Рязанской ВДНХ, где одновременно поженились 22 пары, передает корреспондент РИА Новости.
Женщины и мужчины одновременно сказали "да" своим избранникам. Им вручили свидетельства о заключении брака и пригласили на первый танец новобрачных.
«
"Пусть ваша любовь будет компасом, который будет вести вас в жизни. Пусть ваши семьи будут надежной крепостью, где вы всегда найдете у своих близких поддержку, защиту, где всегда будет все хорошо", - поздравил молодоженов губернатор Рязанской области Павел Малков.
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности — поздравления для любимых
7 июля, 20:00
 
Рязанская областьПавел МалковРоссия
 
 
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