Глава Румынии считает, что США пока не будут выводить свои войска из Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на сегодняшний день не видит риска вывода американских военных с территории Европы.

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на сегодняшний день не видит риска вывода американских военных с территории Европы.

Дан в мае заявил, что Бухарест хочет видеть на своей территории как можно больше солдат США , и назвал Румынию "хорошим местом" для размещения американских войск.

"Я не вижу риска вывода войск (США - ред.) с восточного фланга в настоящее время", - заявил Дан в эфире телеканала Digi 24 в ответ на вопрос, обсуждал ли он с президентом США или другими официальными лицами вопрос возможного сокращения численности американских войск в Европе.

По его словам, вопрос присутствия американских военных в Европе будет предметом обсуждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.