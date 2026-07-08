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Глава Румынии считает, что США пока не будут выводить свои войска из Европы - РИА Новости, 08.07.2026
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11:54 08.07.2026
Глава Румынии считает, что США пока не будут выводить свои войска из Европы

Дан: сегодня риска вывода американских военных с территории Европы нет

© AP Photo / Vadim GhirdaНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Никушор Дан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на сегодняшний день не видит риска вывода американских военных с территории Европы.
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что на сегодняшний день не видит риска вывода американских военных с территории Европы.
Дан в мае заявил, что Бухарест хочет видеть на своей территории как можно больше солдат США, и назвал Румынию "хорошим местом" для размещения американских войск.
"Я не вижу риска вывода войск (США - ред.) с восточного фланга в настоящее время", - заявил Дан в эфире телеканала Digi 24 в ответ на вопрос, обсуждал ли он с президентом США или другими официальными лицами вопрос возможного сокращения численности американских войск в Европе.
По его словам, вопрос присутствия американских военных в Европе будет предметом обсуждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В настоящий момент в Румынии находится более 5500 солдат из стран-членов НАТО, примерно 1500 из них - американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе Девеселу, где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
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