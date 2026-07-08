Краткий пересказ от РИА ИИ Румыния попросила страны НАТО оказать временную поддержку в защите от беспилотников.

Бухарест заключил контракты на системы противодействия беспилотникам и предпринял шаги по возобновлению военного производства.

С помощью кредитной программы Евросоюза Румыния планирует приобрести технику для защиты от дронов.

КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Румыния попросила страны НАТО оказать ей временную поддержку в защите от беспилотников до тех пор, пока она не получит технику, которая позволит ей самостоятельно бороться с угрозой, заявил министр обороны страны Раду Мируцэ.

"Что касается угроз со стороны беспилотников на Восточном фланге, Румыния извлекла урок и заключила контракты на системы противодействия беспилотникам, посчитав законным запросить временную поддержку союзников до их поставки", - приводит слова Мируцэ пресс-служба министерства обороны.

Он отметил, что Румыния поддерживает укрепление европейского столпа в рамках НАТО . Мируцэ пояснил, что со своей стороны Бухарест предпринял конкретные шаги по возобновлению военного производства, подписав в прошлом году контракты на промышленное сотрудничество для 5 производственных предприятий.

Президент Румынии Никушор Дан в конце мая заявил, что c помощью кредитной программы Евросоюза SAFE Бухарест номере приобрести технику, которая защитит страну от дронов. Он добавил, что Румыния ранее договорилась о создании совместного производства дронов с Украиной, а также существует механизм с Великобританией и США по ускорению производства и тестирования дронов.