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Румыния запросила страны НАТО о временной поддержке в защите от БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
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09:31 08.07.2026
Румыния запросила страны НАТО о временной поддержке в защите от БПЛА

Мируцэ: Румыния запросила страны НАТО о временной поддержке в защите от БПЛА

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния попросила страны НАТО оказать временную поддержку в защите от беспилотников.
  • Бухарест заключил контракты на системы противодействия беспилотникам и предпринял шаги по возобновлению военного производства.
  • С помощью кредитной программы Евросоюза Румыния планирует приобрести технику для защиты от дронов.
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Румыния попросила страны НАТО оказать ей временную поддержку в защите от беспилотников до тех пор, пока она не получит технику, которая позволит ей самостоятельно бороться с угрозой, заявил министр обороны страны Раду Мируцэ.
"Что касается угроз со стороны беспилотников на Восточном фланге, Румыния извлекла урок и заключила контракты на системы противодействия беспилотникам, посчитав законным запросить временную поддержку союзников до их поставки", - приводит слова Мируцэ пресс-служба министерства обороны.
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Он отметил, что Румыния поддерживает укрепление европейского столпа в рамках НАТО. Мируцэ пояснил, что со своей стороны Бухарест предпринял конкретные шаги по возобновлению военного производства, подписав в прошлом году контракты на промышленное сотрудничество для 5 производственных предприятий.
Президент Румынии Никушор Дан в конце мая заявил, что c помощью кредитной программы Евросоюза SAFE Бухарест номере приобрести технику, которая защитит страну от дронов. Он добавил, что Румыния ранее договорилась о создании совместного производства дронов с Украиной, а также существует механизм с Великобританией и США по ускорению производства и тестирования дронов.
Минобороны Румынии 29 мая сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце, при этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. На фоне этого министр иностранных дел Оана Цою заявила, что Румыния попросит союзников по НАТО обсудить необходимость усиления обороноспособности на восточном фланге альянса. Одновременно Бухарест подписал контракты о закупке современных систем противовоздушной и противодроновой обороны примерно на 3 миллиарда евро, но первые поставки техники запланированы к 2028 году.
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