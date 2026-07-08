Румыния потребовала перепрограммировать украинские дроны на самоликвидацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать украинские беспилотники на самоликвидацию в случае их случайного захода в румынские территориальные воды.
- Ранее румынские СМИ сообщали об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии в приграничных с Украиной районах и в акватории Черного моря.
- Вопрос о перепрограммировании беспилотников обострился после июньского инцидента в порту Констанца, где взорвался беспилотник.
КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать украинские беспилотники на самоликвидацию в случае их случайного захода в румынские территориальные воды, заявил во вторник Раду Мируцэ, и.о. министра обороны страны.
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"Мы передали министру обороны Украины запрос, в котором указали, что для Румынии разумно быть уведомленной о том, что любая запущенная в Черном море дрон-система украинского производства должна быть перепрограммирована на самоликвидацию, если она по какой-либо причине или ошибке входит в румынские территориальные воды", - сказал Мируцэ на конференции в преддверии саммита НАТО, его выступление транслировалось на странице правительства Румынии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Глава министерства национальной обороны Румынии также пояснил, что такое решение микропроцессор украинского беспилотника должен принимать автономно, даже если к этому моменту связь оператора с аппаратом будет полностью потеряна.
Мируцэ добавил, что Бухарест пошел на этот шаг для активной защиты национальной территории и пространства альянса. Этот вопрос обострился после июньского инцидента в порту Констанца, где взорвался беспилотник, а также на фоне ситуации в районе города Галаць.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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