Краткий пересказ от РИА ИИ Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать украинские беспилотники на самоликвидацию в случае их случайного захода в румынские территориальные воды.

Ранее румынские СМИ сообщали об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии в приграничных с Украиной районах и в акватории Черного моря.

Вопрос о перепрограммировании беспилотников обострился после июньского инцидента в порту Констанца, где взорвался беспилотник.

КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Румыния направила официальный запрос министерству обороны Украины с требованием перепрограммировать украинские беспилотники на самоликвидацию в случае их случайного захода в румынские территориальные воды, заявил во вторник Раду Мируцэ, и.о. министра обороны страны.

Ранее румынские СМИ неоднократно сообщали об обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии в приграничных с Украиной районах, а также в акватории Черного моря, что привело к усилению мер контроля воздушного пространства со стороны Бухареста.

"Мы передали министру обороны Украины запрос, в котором указали, что для Румынии разумно быть уведомленной о том, что любая запущенная в Черном море дрон-система украинского производства должна быть перепрограммирована на самоликвидацию, если она по какой-либо причине или ошибке входит в румынские территориальные воды", - сказал Мируцэ на конференции в преддверии саммита НАТО, его выступление транслировалось на странице правительства Румынии в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Глава министерства национальной обороны Румынии также пояснил, что такое решение микропроцессор украинского беспилотника должен принимать автономно, даже если к этому моменту связь оператора с аппаратом будет полностью потеряна.

Мируцэ добавил, что Бухарест пошел на этот шаг для активной защиты национальной территории и пространства альянса. Этот вопрос обострился после июньского инцидента в порту Констанца, где взорвался беспилотник, а также на фоне ситуации в районе города Галаць.