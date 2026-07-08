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Священник рассказал, в чем больше всего нуждаются бойцы в зоне СВО - РИА Новости, 08.07.2026
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07:18 08.07.2026 (обновлено: 07:46 08.07.2026)
Священник рассказал, в чем больше всего нуждаются бойцы в зоне СВО

Священник Аксенов: бойцы в зоне СВО больше всего нуждаются в вере и любви

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время молебна для военнослужащих
Священнослужитель во время молебна для военнослужащих - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Священнослужитель во время молебна для военнослужащих. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войсковой священник группировки «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции больше всего нуждаются в вере, любви и верности.
  • Священнослужитель подчеркнул важность духовной поддержки для военнослужащих, включая веру в Бога и любовь близких.
  • Аксенов отметил значимость крепких семей и верности жен, которые ждут своих мужей дома.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские бойцы, сражающиеся в зоне специальной военной операции, больше всего нуждаются в вере, любви и верности, заявил РИА Новости войсковой священник группировки "Днепр" Владимир Аксенов.
День семьи, любви и верности, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей супружеского союза, отмечается в России 8 июля.
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"Это вера, прежде всего. Вера в Бога, вера в победу. Любовь — и братская, и семейная. Очень важна верность жен, которые ждут дома. Чтобы они ждали, чтобы помнили. Чтобы разводов не было. Это самое главное. Вера и любовь", - сказал священнослужитель.
Он подчеркнул, что во все времена солдаты нуждались в крепких семьях.
"Везде воспевается жена, которая ждет воина дома. В этом нуждаются наши воины... Им очень важна духовная поддержка: вера в Бога, в свои силы, в то, что наше дело правое, и, конечно, любовь близких — жен, матерей, детей", - заключил представитель духовенства.
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Священник рассказал, в чем больше всего нуждаются бойцы в зоне СВО
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