Священник рассказал, в чем больше всего нуждаются бойцы в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Войсковой священник группировки «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что российские бойцы в зоне специальной военной операции больше всего нуждаются в вере, любви и верности.

Священнослужитель подчеркнул важность духовной поддержки для военнослужащих, включая веру в Бога и любовь близких.

Аксенов отметил значимость крепких семей и верности жен, которые ждут своих мужей дома.

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские бойцы, сражающиеся в зоне специальной военной операции, больше всего нуждаются в вере, любви и верности, заявил РИА Новости войсковой священник группировки "Днепр" Владимир Аксенов.

День семьи, любви и верности, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей супружеского союза, отмечается в России 8 июля.

"Это вера, прежде всего. Вера в Бога, вера в победу. Любовь — и братская, и семейная. Очень важна верность жен, которые ждут дома. Чтобы они ждали, чтобы помнили. Чтобы разводов не было. Это самое главное. Вера и любовь", - сказал священнослужитель.

Он подчеркнул, что во все времена солдаты нуждались в крепких семьях.