В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Введен полный запрет на экспорт дизельного топлива из России.
- Запрет позволит увеличить поставки дизельного топлива на внутренний рынок.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля из России, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Позднее правительство уточнило, что мера не коснется топлива, вывозимого из России по международным межправительственным соглашениям.
Срок действия инициативы — 31 июля текущего года.
Ранее кабинет министров уже запретил экспорт бензина и ввел налоговые стимулы для импорта и роста внутреннего производства. По данным Росавиации, аэропорты обеспечены нужными объемами топлива.