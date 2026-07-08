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В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива - РИА Новости, 08.07.2026
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18:03 08.07.2026 (обновлено: 19:19 08.07.2026)
В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Новак сообщил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Введен полный запрет на экспорт дизельного топлива из России.
  • Запрет позволит увеличить поставки дизельного топлива на внутренний рынок.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля из России, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Позднее правительство уточнило, что мера не коснется топлива, вывозимого из России по международным межправительственным соглашениям.
Срок действия инициативы — 31 июля текущего года.
Ранее кабинет министров уже запретил экспорт бензина и ввел налоговые стимулы для импорта и роста внутреннего производства. По данным Росавиации, аэропорты обеспечены нужными объемами топлива.
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