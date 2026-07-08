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В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ Введен полный запрет на экспорт дизельного топлива из России.

Запрет позволит увеличить поставки дизельного топлива на внутренний рынок.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизеля из России, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Позднее правительство уточнило, что мера не коснется топлива, вывозимого из России по международным межправительственным соглашениям.

Срок действия инициативы — 31 июля текущего года.