В Японии внезапно отреагировали на удар возмездия России по Украине

"Серьезно, кто-то еще вообще считал, что у Киева остались "Пэтриоты"? Это уже давно не так. Украина беззащитна. Пора останавливать этот конфликт и переходить к восстановительным работам. Похоже, к концу этого года произойдут большие события", — отметил другой.



"Если Киев продолжит хвастаться успехом своих беспилотных атак, получит по морде в два раза сильнее. Продолжатся удары по Москве и Санкт-Петербургу — будет нанесен мощнейший удар по Киеву. И что тогда будет делать Зеленский?" — поделился мнением еще один из пользователей.



"Россия обладает бесспорным преимуществом. Это суровая реальность. Украина ничего не может противопоставить России без поддержки Запада. Внутри страны ситуация отчаянная. Все те лживые попытки убедить мир в успешности наземных боевых действий — лишь очередное тому подтверждение. Россия неуклонно расширяет подконтрольную ей зону. Киеву бы порадоваться, что Владимир Путин пока не разделяет взглядов радикальных сторонников применения ядерного оружия. Если Украина продолжит свои попытки навредить России, ответ будет резким — и может затронуть даже районы Восточной Европы, которые поставляют оружие Украине", — заключили читатели.



В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.