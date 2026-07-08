В Японии внезапно отреагировали на удар возмездия России по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают удар возмездия ВС России по Украине и высказывают мнение о том, что Украина беззащитна и не может противостоять России без поддержки Запада.
- Кроме того, один из читателей предупредил Киев о последствиях эскалации ударов по Москве.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают удар возмездия ВС России по Украине.
"Киев сам допрыгался. Незачем было атаковать Москву и другие регионы страны. Теперь Россия без колебаний отвечает. Никто больше не собирается церемониться. Если дело дойдет до полномасштабного ракетного обмена, Украине не выстоять. Такими темпами будет только больше разрушений", — написал один из комментаторов.
"Киев сам допрыгался. Незачем было атаковать Москву и другие регионы страны. Теперь Россия без колебаний отвечает. Никто больше не собирается церемониться. Если дело дойдет до полномасштабного ракетного обмена, Украине не выстоять. Такими темпами будет только больше разрушений", — написал один из комментаторов.
"Серьезно, кто-то еще вообще считал, что у Киева остались "Пэтриоты"? Это уже давно не так. Украина беззащитна. Пора останавливать этот конфликт и переходить к восстановительным работам. Похоже, к концу этого года произойдут большие события", — отметил другой.
"Если Киев продолжит хвастаться успехом своих беспилотных атак, получит по морде в два раза сильнее. Продолжатся удары по Москве и Санкт-Петербургу — будет нанесен мощнейший удар по Киеву. И что тогда будет делать Зеленский?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Россия обладает бесспорным преимуществом. Это суровая реальность. Украина ничего не может противопоставить России без поддержки Запада. Внутри страны ситуация отчаянная. Все те лживые попытки убедить мир в успешности наземных боевых действий — лишь очередное тому подтверждение. Россия неуклонно расширяет подконтрольную ей зону. Киеву бы порадоваться, что Владимир Путин пока не разделяет взглядов радикальных сторонников применения ядерного оружия. Если Украина продолжит свои попытки навредить России, ответ будет резким — и может затронуть даже районы Восточной Европы, которые поставляют оружие Украине", — заключили читатели.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
"Если Киев продолжит хвастаться успехом своих беспилотных атак, получит по морде в два раза сильнее. Продолжатся удары по Москве и Санкт-Петербургу — будет нанесен мощнейший удар по Киеву. И что тогда будет делать Зеленский?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Россия обладает бесспорным преимуществом. Это суровая реальность. Украина ничего не может противопоставить России без поддержки Запада. Внутри страны ситуация отчаянная. Все те лживые попытки убедить мир в успешности наземных боевых действий — лишь очередное тому подтверждение. Россия неуклонно расширяет подконтрольную ей зону. Киеву бы порадоваться, что Владимир Путин пока не разделяет взглядов радикальных сторонников применения ядерного оружия. Если Украина продолжит свои попытки навредить России, ответ будет резким — и может затронуть даже районы Восточной Европы, которые поставляют оружие Украине", — заключили читатели.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот удар самым массированным. Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справилась с отражением атаки российских баллистических ракет.