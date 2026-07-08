Песков назвал ситуацию с экономикой в России прогнозируемой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена.
- По его словам, волатильность на фондовом рынке — это нормальное явление, рынок всегда реагирует на события в регионе и в мире.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, ситуация находится под контролем и прогнозируема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов спросил Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать.
"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая. Имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире - это нормальная реакция", - сказал Песков.