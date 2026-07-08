Песков назвал ситуацию с экономикой в России прогнозируемой

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечена, ситуация находится под контролем и прогнозируема, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Один из журналистов спросил Пескова, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке, снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать.