Опорные пункты России: как в регионах создают комфортные условия для жизни

Россия создает новую модель пространственного развития. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" формируется система центров экономического роста – опорных населенных пунктов (ОНП), которые станут каркасом для всей страны. На сегодняшний день определено 2160 таких пунктов. В малых городах и селах создаются благоприятные условия для роста экономики и уровня жизни граждан. Для молодежи это – альтернатива переезду в мегаполисы. Подробнее о социально-экономическом программировании регионов и о том, как это меняет жизнь людей – в материале РИА Новости.

По данным соцопроса АНО "Национальные приоритеты", 75% россиян хотят, чтобы их родной город или село вошли в программу развития ОНП, а 68% опрошенных уверены в том, что это положительно повлияет на экономику региона. Таким образом, сформирован кредит доверия жителей.

Учитывая это, важно вовлекать людей в проекты развития территорий, обеспечивать прозрачную систему общественного контроля, считает гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

« "Более 94% россиян поддержали идею продолжения нацпроекта, который связан с благоустройством среды. Это самая востребованная мера – она влияет и на качество жизни людей, и на демографические тренды; позволяет оценить, насколько город заботится о тебе, насколько тебе там комфортно", – отметила она в ходе экспертной сессии "2160 точек роста: социально-экономическое программирование регионов" на площадке Минстроя РФ.

По итогам был подготовлен аналитический доклад с предложениями по развитию ОНП и примерами лучших региональных практик.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, переход от отраслевого к территориальному принципу развития – это серьезный разворот для страны.

Комплексное развитие

Один из инструментов – комплексное развитие территорий (КРТ). Программа включает замену ветхого жилого фонда на новые дома с современной социальной и транспортной инфраструктурой, создание комфортных общественных пространств.

Сейчас механизм КРТ реализуется в 81 регионе страны: это более 1,4 тысячи территорий с градостроительным потенциалом свыше 220 миллионов квадратных метров.

Например, в Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта строится район "Новый Ростов" — точка притяжения всей агломерации.

Инвестпроекты в связке с КРТ дают мощный толчок и для развития туризма. Яркий пример – курортный кластер "Три вулкана" на Камчатке.

© Фото : Архитектурная компания "Генпро" Парк "Три вулкана" на Камчатке © Фото : Архитектурная компания "Генпро" Парк "Три вулкана" на Камчатке

"Мы создаем современный круглогодичный курорт, который сделает наш регион доступнее и комфортнее для путешественников со всей России. Но наш приоритет – польза для жителей края. С запуском проекта будет создано около 600 новых рабочих мест, и мы очень ждем здесь выпускников камчатских вузов", – рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Особое внимание уделяется интересам семей и молодежи. При этом активное участие в развитии городов принимают крупные компании. Агентство развития в Норильске, созданное ПАО "Норникель", формирует инвестпроекты и запускает новые программы, что повышает эффективность социальных инвестиций, отметил руководитель направления развития территорий департамента соцполитики "Норникеля" Максим Миронов.

Еще один индикатор прогресса – ренессанс общественных пространств в малых городах. Так, в Далматово Курганской области поэтапно благоустроили территорию вокруг Успенского монастыря 17 века. Здесь сделали смотровую площадку, очистили пруд. Затем, по итогам всероссийского голосования, появились аллеи с лавочками, навесами, шахматные столы, площадка для выгула собак, амфитеатр, летом работают аттракционы. Новая зона стала зеленым коридором между набережной реки Исеть, сквером у монастырских стен и Городским парком.

Единые алгоритмы и адресный подход

Эксперты также обозначили ряд проблем, которые требуют решения. Одна из основных – отсутствие связки между местными властями и бизнесом в налаживании комфортной жизни людей в опорных пунктах. Также есть сложности, связанные с дефицитом управленческих кадров, транспортной изоляцией некоторых населенных пунктов.

"Когда мы поймем, сколько пунктов нуждается в транспорте, сможем посчитать, сколько нужно дорог, автобусов, водителей и топлива", – указал председатель общероссийского Объединения пассажиров Илья Зотов.

Вывод, который делают специалисты: необходим единый оператор на местах – некий субъект-сборщик, а также единые алгоритмы управления.

"Нужны понятные методики – как увязать проект с источниками финансирования, как синхронизировать программы. Пока это делается вручную, мы теряем и время, и ресурсы", – считает гендиректор общероссийской организации "Городские реновации" Олег Зоря.

© Фото : пресс-служба ЮСИ Проект КРТ в Ростове-на-Дону © Фото : пресс-служба ЮСИ Проект КРТ в Ростове-на-Дону

При этом уже на следующем этапе развития опорных населенных пунктов потребуется переход от единого шаблона к адресной поддержке.

"Впереди большая работа по осмыслению функций опорников, их места в иерархии территориальных центров и моделей управления. Но главное уже ясно: именно они способны организовывать вокруг себя жизнь десятков населенных пунктов, превращая их в устойчивые территории развития", – подытожил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин.