Россиянка, спасенная из рабства в Мьянме, рассказала о схеме афер

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянку удерживали в мошенническом центре в Мьянме, где под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах.

Женщину вынуждали выходить на короткие видеозвонки с мужчинами, чтобы те поверили в реальность общения с ней, после чего мошенники переводили разговор на тему инвестиций.

Освобожденная из мошеннического центра россиянка была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для организации ее возвращения на родину.

ДЖАКАРТА, 8 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что под угрозой убийства ее заставляли знакомиться с мужчинами в интернете, обещать им любовь и встречу, а затем вовлекать в инвестиционные аферы.

По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Они брали мои фотографии и регистрировали от моего имени аккаунты на сайтах знакомств. Потом, используя мой образ, втирались мужчинам в доверие. Моя задача заключалась только в том, чтобы подтвердить, что за аккаунтом действительно стоит реальный человек. Меня заставляли выходить на короткие видеозвонки и говорить буквально несколько фраз, например: "Привет! Как дела?", – рассказала она.

По словам россиянки, после этого переписку продолжали другие участники мошеннической группы, представляя ее успешной американской бизнесвумен, которая якобы занимается инвестициями.

« "Они постепенно переводили разговор на инвестиции. Спрашивали: "Ты вообще знаешь, что такое инвестиции?". Если человек отвечал "нет" или даже "да", они начинали убеждать его: "Давай я тебя научу", "Я покажу, как на этом можно заработать", – рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что многие мужчины догадывались об обмане, однако тогда мошенники заставляли ее лично выходить с ними на видеосвязь.

"Тайперы говорили: "Позвони ему. Просто скажи: "Привет, как дела?". Дальше мы сами все доведем". Мне очень хотелось предупредить человека, что это мошенники, но я не могла этого сделать, потому что весь разговор записывался и контролировался. Если бы я сказала что-то не так, меня бы наказали", – рассказала россиянка.

По ее словам, когда жертва начинала доверять, разговор переводили к инвестициям и предлагали зарегистрироваться на специальной платформе.

« "Но сама схема строилась прежде всего на романтических отношениях. Сначала человеку говорили: "Я тебя люблю", "Хочу быть с тобой", "Я прилечу к тебе", "Мы обязательно встретимся". У меня был случай, когда меня заставили позвонить мужчине и сказать, что я уже якобы купила билеты и скоро прилечу к нему. Это было нужно, чтобы человек окончательно поверил, что отношения настоящие", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после этого жертву убеждали переводить деньги на платформу мошенников, однако вывести их обратно было уже невозможно. "Именно на этом этапе человек фактически терял свои деньги", – заключила россиянка.