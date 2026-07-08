Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала об освобождении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка была доставлена в закрытый мошеннический центр в Мьянме, где ее заставили участвовать в мошеннических схемах.

Представительство МВД России сыграло решающую роль в освобождении россиянки из мошеннического центра.

Операция по освобождению прошла максимально конфиденциально.

ДЖАКАРТА, 8 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что представительство МВД России сыграло решающую роль в ее освобождении.

По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая , который пригласил ее в Мьянму . Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Я очень благодарна за то, что меня спасли и вытащили из этого центра. Особенно я благодарна представителю МВД во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме. Если бы не он, честно говоря, я не знаю, что со мной там могло бы произойти", – сказала россиянка.

По ее словам, до случившегося она даже не знала, что у МВД России есть представители за рубежом.

"Конечно, это классно, когда есть такой институт, как представители МВД России за рубежом. Это замечательно, потому что в такую ситуацию, как моя, может попасть любой человек. Я ведь тоже доверилась человеку и даже представить не могла, чем все закончится. Есть девушки, которым просто предлагают якобы хорошую работу за границей. Они соглашаются и в итоге оказываются в таких же условиях", – добавила собеседница агентства.

Она также поблагодарила сотрудников МВД за то, что операция по ее освобождению прошла максимально конфиденциально.

Во время своего заключения девушке удалось найти контакты посольства России и отправить сообщение с просьбой о помощи. Она описала, где находится, попросила как можно скорее ее спасти, после чего сразу удалила всю переписку, чтобы ее никто не обнаружил. Спустя некоторое время с ней связался представитель МВД России, который сообщил, что информация получена и что будут предприняты все усилия для ее скорейшего освобождения.