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Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала об освобождении - РИА Новости, 08.07.2026
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00:41 08.07.2026
Спасенная из рабства в Мьянме россиянка рассказала об освобождении

МВД РФ сыграло значительную роль в освобождении россиянки из рабства в Мьянме

© Посольство России в Таиланде/TelegramГражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра
Гражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Гражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка была доставлена в закрытый мошеннический центр в Мьянме, где ее заставили участвовать в мошеннических схемах.
  • Представительство МВД России сыграло решающую роль в освобождении россиянки из мошеннического центра.
  • Операция по освобождению прошла максимально конфиденциально.
ДЖАКАРТА, 8 июл – РИА Новости. Россиянка, которую удерживали в мошенническом центре в Мьянме, рассказала РИА Новости, что представительство МВД России сыграло решающую роль в ее освобождении.
По словам собеседницы агентства, она познакомилась с гражданином Китая, который пригласил ее в Мьянму. Однако по прилете в Янгон вместо него россиянку встретили неизвестные и доставили в закрытый мошеннический центр, где сообщили, что мужчина уже получил деньги за ее продажу. Там под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.
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"Я очень благодарна за то, что меня спасли и вытащили из этого центра. Особенно я благодарна представителю МВД во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме. Если бы не он, честно говоря, я не знаю, что со мной там могло бы произойти", – сказала россиянка.
По ее словам, до случившегося она даже не знала, что у МВД России есть представители за рубежом.
"Конечно, это классно, когда есть такой институт, как представители МВД России за рубежом. Это замечательно, потому что в такую ситуацию, как моя, может попасть любой человек. Я ведь тоже доверилась человеку и даже представить не могла, чем все закончится. Есть девушки, которым просто предлагают якобы хорошую работу за границей. Они соглашаются и в итоге оказываются в таких же условиях", – добавила собеседница агентства.
Она также поблагодарила сотрудников МВД за то, что операция по ее освобождению прошла максимально конфиденциально.
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Во время своего заключения девушке удалось найти контакты посольства России и отправить сообщение с просьбой о помощи. Она описала, где находится, попросила как можно скорее ее спасти, после чего сразу удалила всю переписку, чтобы ее никто не обнаружил. Спустя некоторое время с ней связался представитель МВД России, который сообщил, что информация получена и что будут предприняты все усилия для ее скорейшего освобождения.
Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, передана сотрудникам посольства России в Таиланде для последующей организации ее безопасного возвращения на родину, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве в Мьянме. В посольстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом совместной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.
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