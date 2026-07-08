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Россия и АГС осудили сговор Парижа и Киева по экономическому терроризму - РИА Новости, 08.07.2026
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23:38 08.07.2026
Россия и АГС осудили сговор Парижа и Киева по экономическому терроризму

Россия и Сахель осудили сговор Франции и Украины по экономическому терроризму

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины, касающийся экономического и медийного терроризма в регионе.
"Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле", - говорится в совместном заявлении РФ и Конфедерации государств Сахеля (АГС).
Кроме того, стороны решительно осудили "вероломные подлые террористические акты", совершаемые на пространстве АГС.
"В том числе нападения на государственные учреждения и города Республики Мали 25 апреля 2026 года, а также атаки на 101-ю авиабазу и международный аэропорт Диори Хамани в г. Ниамее в ночь на 29 января 2026 года, направленные не только против суверенных государств, но и коллективной безопасности Конфедерации и региональной стабильности в целом",- уточняется в документе.
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