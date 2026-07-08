Россия и АГС осудили сговор Парижа и Киева по экономическому терроризму

"В том числе нападения на государственные учреждения и города Республики Мали 25 апреля 2026 года, а также атаки на 101-ю авиабазу и международный аэропорт Диори Хамани в г. Ниамее в ночь на 29 января 2026 года, направленные не только против суверенных государств, но и коллективной безопасности Конфедерации и региональной стабильности в целом",- уточняется в документе.