Россия и АГС осудили сговор Парижа и Киева по экономическому терроризму

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. РФ и Конфедерации государств Сахеля осудили преступный сговор Франции и Украины, касающийся экономического и медийного терроризма в регионе.
"Стороны констатировали причастность внешних государственных игроков к скоординированной варварской агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму на пространстве АГС, в том числе преступный сговор между Украиной, Францией, некоторыми другими странами и террористическими группировками, орудующими в Сахеле", - говорится в совместном заявлении РФ и Конфедерации государств Сахеля (АГС).
Кроме того, стороны решительно осудили "вероломные подлые террористические акты", совершаемые на пространстве АГС.
"В том числе нападения на государственные учреждения и города Республики Мали 25 апреля 2026 года, а также атаки на 101-ю авиабазу и международный аэропорт Диори Хамани в г. Ниамее в ночь на 29 января 2026 года, направленные не только против суверенных государств, но и коллективной безопасности Конфедерации и региональной стабильности в целом",- уточняется в документе.
МИД России осудил атаку террористов на аэропорт Ниамея
2 февраля, 22:12