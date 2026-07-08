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Москва и страны АГС оценили вклад ВС России в борьбу с терроризмом - РИА Новости, 08.07.2026
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23:32 08.07.2026
Москва и страны АГС оценили вклад ВС России в борьбу с терроризмом

Россия и страны АГС отметили вклад ВС РФ в борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Россия и страны Конфедерации (Альянса) государств Сахеля (АГС) отметили весомый вклад Вооруженных сил России в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе, следует из совместного заявления сторон.
"Дана высокая оценка... весомому вкладу вооруженных сил Российской Федерации в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в Сахеле", - говорится в заявлении, принятом после консультаций главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллег из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
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Также стороны высоко оценивают усилия военных трех сахельских государств по отражению террористических атак, в том числе атак на госучреждения и города Мали в апреле и на аэропорт в Ниамее, столице Нигера, в январе.
"Стороны с удовлетворением отметили наращивание военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и АГС. Российская сторона подтвердила неизменную готовность продолжать содействовать укреплению оперативных возможностей вооруженных сил государств-участников АГС и Объединенных сил государств Сахеля", - сказано в заявлении.
Глава МИД России посетил Нигер в рамках турне по африканским странам. Он не только провел консультации с главами МИД государств АГС, но и был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани. До этого министр побывал в Эфиопии.
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