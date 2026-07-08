Москва и страны АГС оценили вклад ВС России в борьбу с терроризмом

НИАМЕЙ, 8 июл - РИА Новости. Россия и страны Конфедерации (Альянса) государств Сахеля (АГС) отметили весомый вклад Вооруженных сил России в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в регионе, следует из совместного заявления сторон.

"Дана высокая оценка... весомому вкладу вооруженных сил Российской Федерации в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности в Сахеле", - говорится в заявлении, принятом после консультаций главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллег из Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Также стороны высоко оценивают усилия военных трех сахельских государств по отражению террористических атак, в том числе атак на госучреждения и города Мали в апреле и на аэропорт в Ниамее, столице Нигера, в январе.

"Стороны с удовлетворением отметили наращивание военного и военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и АГС. Российская сторона подтвердила неизменную готовность продолжать содействовать укреплению оперативных возможностей вооруженных сил государств-участников АГС и Объединенных сил государств Сахеля", - сказано в заявлении.