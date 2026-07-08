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Лантратова ведет переговоры по возвращению бойцов из "теневого плена" - РИА Новости, 08.07.2026
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15:07 08.07.2026 (обновлено: 21:39 08.07.2026)
Лантратова ведет переговоры по возвращению бойцов из "теневого плена"

Лантратова: Россия ведет переговоры по возвращению бойцов РФ из "теневого плена"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ведет переговоры по возвращению военных из так называемого «теневого плена» с территории Украины.
  • Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о существовании «теневого плена», в котором находятся российские военные в подвалах на линии боевого соприкосновения, и подчеркнула, что большую роль в переговорах по их возвращению играют Минобороны РФ, спецслужбы и учреждения ФСИН.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия ведет переговоры по возвращению с территории Украины военных, находящихся в так называемом "теневом плену", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен сообщила журналистам, что российских военных, находящихся в "официальном" плену" посещают представители Международного Комитета Красного Креста и зарубежные омбудсмены.
"Но помимо этого плена есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Конечно, эти лагеря не посещает МККК, а мы видим, что там происходит. Конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее "теневой плен". У меня есть списки ребят, которые там находятся, переговоры по их возвращению мы ведем", - сказала Лантратова.
Уполномоченный подчеркнула, что большую роль в этих переговорах играют Минобороны РФ, спецслужбы и учреждения ФСИН.
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