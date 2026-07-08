Лантратова ведет переговоры по возвращению бойцов из "теневого плена"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ведет переговоры по возвращению военных из так называемого «теневого плена» с территории Украины.
- Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о существовании «теневого плена», в котором находятся российские военные в подвалах на линии боевого соприкосновения, и подчеркнула, что большую роль в переговорах по их возвращению играют Минобороны РФ, спецслужбы и учреждения ФСИН.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия ведет переговоры по возвращению с территории Украины военных, находящихся в так называемом "теневом плену", заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен сообщила журналистам, что российских военных, находящихся в "официальном" плену" посещают представители Международного Комитета Красного Креста и зарубежные омбудсмены.
"Но помимо этого плена есть большое количество подвалов, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Конечно, эти лагеря не посещает МККК, а мы видим, что там происходит. Конечно, с этой историей мы тоже боремся, мы называем ее "теневой плен". У меня есть списки ребят, которые там находятся, переговоры по их возвращению мы ведем", - сказала Лантратова.
Уполномоченный подчеркнула, что большую роль в этих переговорах играют Минобороны РФ, спецслужбы и учреждения ФСИН.