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В Африке связывают надежды на многополярный мир с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 08.07.2026
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09:11 08.07.2026
В Африке связывают надежды на многополярный мир с Россией, заявила Захарова

Захарова: в Африке надеются на роль России в формировании многополярного мира

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что многие страны Африки надеются на ключевую роль России в формировании многополярного мира.
  • Африканские партнеры связывают с Россией надежды на сохранение справедливого миропорядка, основанного на равноправии государств.
  • В ходе переговоров в Эфиопии африканская сторона подняла тему роли Советского Союза во Второй мировой войне и подчеркнула значение России для поддержания международной безопасности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Во многих странах Африки надеются, что Россия продолжит играть ключевую роль в формировании многополярного мира и не позволит навязать международному сообществу однополярную модель, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Люди подходят и говорят: "Мы на вас надеемся. Вы не подведите". Они понимают, что Россия действительно является гарантом того, что планета не пойдет по сценарию однополярного безумия", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о том, как в Африке воспринимают роль России в формировании многополярного мира.
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Она отметила, что африканские партнеры связывают с Россией надежды на сохранение справедливого миропорядка, основанного на равноправии государств, а не на диктате одного центра силы. По словам Захаровой, именно поэтому российская позиция вызывает широкий отклик за пределами страны, несмотря на попытки Запада ограничить распространение российской точки зрения.
Захарова также рассказала, что в ходе переговоров в Эфиопии африканская сторона сама подняла тему роли Советского Союза во Второй мировой войне и подчеркнула значение России для поддержания международной безопасности и противодействия неонацизму.
Седьмого июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф провели консультации в Аддис-Абебе.
В октябре в России пройдет очередной саммит "Россия - Африка".
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