В Африке связывают надежды на многополярный мир с Россией, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что многие страны Африки надеются на ключевую роль России в формировании многополярного мира.

Африканские партнеры связывают с Россией надежды на сохранение справедливого миропорядка, основанного на равноправии государств.

В ходе переговоров в Эфиопии африканская сторона подняла тему роли Советского Союза во Второй мировой войне и подчеркнула значение России для поддержания международной безопасности.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Во многих странах Африки надеются, что Россия продолжит играть ключевую роль в формировании многополярного мира и не позволит навязать международному сообществу однополярную модель, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Люди подходят и говорят: "Мы на вас надеемся. Вы не подведите". Они понимают, что Россия действительно является гарантом того, что планета не пойдет по сценарию однополярного безумия", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik , отвечая на вопрос о том, как в Африке воспринимают роль России в формировании многополярного мира.

Она отметила, что африканские партнеры связывают с Россией надежды на сохранение справедливого миропорядка, основанного на равноправии государств, а не на диктате одного центра силы. По словам Захаровой, именно поэтому российская позиция вызывает широкий отклик за пределами страны, несмотря на попытки Запада ограничить распространение российской точки зрения.

Захарова также рассказала, что в ходе переговоров в Эфиопии африканская сторона сама подняла тему роли Советского Союза во Второй мировой войне и подчеркнула значение России для поддержания международной безопасности и противодействия неонацизму.

Седьмого июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель комиссии Африканского союза Махамуд Али Юсуф провели консультации в Аддис-Абебе.