Над Россией с начала года сбили не менее 68 тысяч украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала года силы и средства российской ПВО сбили над территорией РФ не менее 68 515 украинских беспилотников самолетного типа.

Больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и задействованы в проведении специальной военной операции.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Силы и средства российской ПВО с начала года сбили над территорией РФ не менее 68 515 украинских беспилотников самолетного типа, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил ( ВКС ) Российской Федерации.

Всего, согласно подсчетам агентства, с 1 января по 7 июля над российской территорией было уничтожено не менее 68 515 беспилотников ВСУ самолетного типа. Больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь - 17 832. В мае было уничтожено 14 195 БПЛА, в марте - 11 211, в апреле - 9 372, в феврале - 5 989, в январе - 5 394.

На май и июнь пришлась половина всех сбитых украинских дронов за полгода: за эти два месяца российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.

Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 17 мая - 1054 БПЛА самолетного типа. Также в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных дронов вошли 18 июня - 992 БПЛА, 30 июня - 927, 6 июня - 911 и 4 июля - 893.

Зенитные ракетные войска составляют основную огневую силу в системе противовоздушной (воздушно-космической) обороны и предназначены для защиты пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника в пределах зон поражения зенитных ракетных комплексов.

В условиях, когда "коллективный Запад" открыто угрожает российской национальной безопасности и суверенитету нашего государства, значение зенитных ракетных войск в общей системе обороны страны не подлежит сомнению. Подразделения ЗРВ ВКС РФ задействованы в проведении специальной военной операции, участвуют в защите объектов на российской территории от ударов украинских формирований с воздуха.

В конце марта министерство обороны РФ сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт.