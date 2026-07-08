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Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения "зудом купальщика" - РИА Новости, 08.07.2026
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17:42 08.07.2026
Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения "зудом купальщика"

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения церкариальным дерматитом

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России ежегодно фиксируются случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика».
  • Заразиться можно при купании в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток, особенно в летние месяцы.
  • Симптомы заболевания могут сохраняться до двух-трех недель, но оно не передается от человека к человеку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как "зуд купальщика", встречаются в России ежегодно, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как "зуд купальщика". При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями – личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснение, пузырьки, присоединяется выраженный кожный зуд.
"Церкарии не могут развиваться внутри человеческого организма и погибают в коже в течение нескольких часов, однако симптомы могут сохраняться до двух-трех недель. Это заболевание не передается от человека к человеку", - заключили в ведомстве.
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