Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения "зудом купальщика"

Краткий пересказ от РИА ИИ В России ежегодно фиксируются случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика».

Заразиться можно при купании в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток, особенно в летние месяцы.

Симптомы заболевания могут сохраняться до двух-трех недель, но оно не передается от человека к человеку.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как "зуд купальщика", встречаются в России ежегодно, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как "зуд купальщика". При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями – личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно", - говорится в сообщении

В ведомстве пояснили, что заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснение, пузырьки, присоединяется выраженный кожный зуд.