В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика"

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"В целях профилактики церкариального дерматита необходимо придерживаться следующих правил: выбирайте только оборудованные пляжи. Купаться следует исключительно в специально отведенных для этого местах, где лабораторный контроль качества воды проводится регулярно. Исключите контакт с водоплавающими птицами и избегайте мелководья у берега, поскольку там паразитов больше всего", - говорится в сообщении.