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В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика" - РИА Новости, 08.07.2026
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16:37 08.07.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться "зудом купальщика"

Роспотребнадзор: для профилактики "зуда купальщика" нужно вытираться полотенцем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Черного моря
Отдыхающие на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на побережье Черного моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для профилактики церкариального дерматита рекомендуется купаться только в специально отведенных местах.
  • После купания необходимо интенсивно вытираться полотенцем и принимать душ с мылом и мочалкой.
  • При нахождении в необорудованных местах следует использовать защитные гидрокостюмы или плотную облегающую одежду.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мерами профилактики церкариального дерматита, так называемого "зуда купальщика", являются купание в специально отведенных местах и интенсивное вытирание полотенцем после купания, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
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"В целях профилактики церкариального дерматита необходимо придерживаться следующих правил: выбирайте только оборудованные пляжи. Купаться следует исключительно в специально отведенных для этого местах, где лабораторный контроль качества воды проводится регулярно. Исключите контакт с водоплавающими птицами и избегайте мелководья у берега, поскольку там паразитов больше всего", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что интенсивное вытирание может помочь удалить проникших церкарий. После возвращения домой обязательно принять душ с мылом и мочалкой.
Важно и правильно подобрать одежду: при необходимости нахождения в воде в необорудованных местах, например, при чистке дна или рыбалке, следует использовать защитные гидрокостюмы или плотную облегающую одежду.
"Роспотребнадзор продолжает осуществлять мониторинг состояния зон рекреации. Перечень разрешенных для купания водоемов можно найти на официальных сайтах территориальных органов ведомства", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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