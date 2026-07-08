"Росконгресс" назвал три подтверждения подготовки Европы к войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Масштабное наращивание военной инфраструктуры стран НАТО привело к увеличению емкости европейского театра военных действий, направленного против России, говорится в докладе «Росконгресса».

Подготовка промышленности и военной инфраструктуры Европы к долгосрочному военному противостоянию с Россией началась на рубеже 2019–2020 годов.

Учения Ramstein Flag 2026 являются прямым свидетельством тренда на милитаризацию и предполагают отработку полномасштабной наступательной воздушной кампании.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Масштабное наращивание военной инфраструктуры стран НАТО привело к увеличению емкости европейского театра военных действий, направленного против России, это подтверждают три фактора, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы 2.0: от стратегии сдерживания к агрессивной войне", который есть у РИА Новости.

Подготовка промышленности и военной инфраструктуры Европы к долгосрочному конвенциональному военному противостоянию с Россией началась на рубеже 2019–2020 годов, напомнили в фонде.

"Вдоль границ России создается сеть передовых хабов технического обслуживания и капитального ремонта военной техники. Данная инфраструктура призвана критически сократить логистическое плечо ремонта и технического обслуживания военной техники в случае ведения боевых действий", - делают вывод авторы доклада.

Прямым свидетельством этого тренда стали июньские учения Ramstein Flag 2026 — беспрецедентные по масштабу для северного фланга НАТО маневры тактической авиации с участием 19 стран, в том числе на территории граничащих с РФ Финляндии и Норвегии. Задействованная в них воздушная группировка стала одной из крупнейших в современной истории альянса и всей его зоны ответственности. Более того, характер маневров полностью исключает их оборонительную интерпретацию, подчеркнули в "Росконгрессе".

"Содержание учений предполагает отработку полномасштабной наступательной воздушной кампании в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия и огневого воздействия условного противника. На это указывают три взаимосвязанных фактора", - пояснили аналитики фонда.

Первый - это интенсивность применения авиации.

"Заявленный темп воздушных операций составляет сотни самолето‑вылетов в сутки. Такие показатели характерны исключительно для наступательной операции, целью которой является полное подавление оборонительного потенциала противника. Это полностью исключает логику отработки рутинного патрулирования воздушного пространства", - отмечается в докладе.

Второй фактор - специфика оперативно‑стратегических задач.

"Ключевым приоритетом учений выступает завоевание абсолютного превосходства в воздухе и отработка операций по комплексному прорыву зон воспрещения доступа и маневра. В первую очередь отрабатывается подавление эшелонированной системы ПВО/ПРО, уничтожение береговых ракетных комплексов, а также поражение наземных компонентов ударных систем, включая пусковые установки оперативно‑тактических и баллистических ракет", - указали в "Росконгрессе".

Третий фактор - повышение живучести и боевой устойчивости авиационной группировки в условиях огневого воздействия противника.

"Включение в программу маневров элементов рассредоточения авиации — в том числе задействование подготовленных отрезков гражданских автомагистралей в качестве аэродромных участков дороги — наглядно подтверждает подготовку к конфликту высокой интенсивности. Штабы НАТО прямо закладывают в модель потенциального конфликта гарантированный вывод из строя части ключевых авиабаз в результате первоочередного огневого поражения со стороны противника", - добавили аналитики.