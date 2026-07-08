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В московском роддоме женщина родила 16-го ребенка - РИА Новости, 08.07.2026
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16:11 08.07.2026 (обновлено: 18:46 08.07.2026)
В московском роддоме женщина родила 16-го ребенка

В московской клинической больнице №29 женщина родила 16-го ребенка

© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыВ московском роддоме ГКБ №29 женщина в 16-й раз стала мамой
В московском роддоме ГКБ №29 женщина в 16-й раз стала мамой - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
В московском роддоме ГКБ №29 женщина в 16-й раз стала мамой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медики московской клинической больницы №29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медики московской клинической больницы №29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек", — говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
По данным московского депздрава, роды прошли благополучно, их сопровождали специалисты. Вес малыша составил 4,2 килограмма, а рост — 56 сантиметров, он родился здоровым. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления.
Уточняется, что роды прошли благополучно, под внимательным и бережным наблюдением специалистов. Малыш появился на свет здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост - 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.
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