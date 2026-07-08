В московском роддоме женщина родила 16-го ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медики московской клинической больницы №29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Медики московской клинической больницы №29 имени Баумана помогли женщине родить шестнадцатого ребенка, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
"В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек", — говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
По данным московского депздрава, роды прошли благополучно, их сопровождали специалисты. Вес малыша составил 4,2 килограмма, а рост — 56 сантиметров, он родился здоровым. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления.
Уточняется, что роды прошли благополучно, под внимательным и бережным наблюдением специалистов. Малыш появился на свет здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост - 56 сантиметров. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже принимают поздравления.