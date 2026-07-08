Рейтинг@Mail.ru
Риелтор рассказал о повышении цен на жилье в Бейруте - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 08.07.2026
Риелтор рассказал о повышении цен на жилье в Бейруте

Риелтор Салех: цены на аренду квартир в Бейруте выросли на 20% из-за беженцев

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на набережную в Бейрута
Вид на набережную в Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на набережную в Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала конфликта с Израилем в марте цены на аренду квартир в некоторых районах Бейрута выросли на 20–30%.
  • Более 1,2 миллиона человек стали временно перемещенными лицами из-за конфликта между «Хезболлах» и Израилем.
  • Спрос на аренду жилья в Бейруте остается высоким из-за разрушения значительной части жилого фонда на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 8 июл — РИА Новости. Цены на аренду квартир в разных районах Бейрута выросли на 20–30% с начала конфликта с Израилем в марте, рассказал РИА Новости один из ведущих риелторов ливанской столицы Самер Салех.
С началом конфликта между "Хезболлах" и Израилем, по официальным данным, временно перемещенными лицами стали более 1,2 миллиона человек — жители юга и востока страны, а также южного пригорода Бейрута. Основной поток таких граждан пришелся на Бейрут, где часть людей, имеющих финансовые возможности, искала жилье для аренды.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
ЦБ РФ оценил разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья
26 июня, 11:48
"Цены с начала марта выросли на 20–30%, в основном в таких районах, как Мазраа, Мар-Ильяс и других, где граждане еще согласны сдавать свое жилье, но за более высокую плату", — сказал Салех.
По словам специалиста, сегодня в доме старого фонда, без парковочного места и хорошего ремонта, можно снять трехкомнатную квартиру площадью около 150–170 квадратных метров примерно за 1,2 тысячи долларов. При возможности заплатить немного больше — 1,5–2 тысячи долларов — можно договориться об аренде квартиры уже с хорошим ремонтом, мебелью и парковочным местом.
Отвечая на вопрос о ситуации с ценами в дорогих кварталах и христианских районах, таких как Ашрафия, собеседник агентства отметил, что там рост арендных ставок заметен гораздо меньше. По его словам, это связано с тем, что жители этих районов, а также ряда других кварталов, где проживают христианские общины, опасались сдавать квартиры семьям с юга, полагая, что израильская авиация может нанести удар по местам их проживания, уничтожив квартиры или целые здания.
Также Салех рассказал, что даже при таких высоких по местным меркам ценах сегодня найти квартиру для аренды достаточно сложно, поскольку спрос остается очень высоким. По оценкам экспертов, работающих с недвижимостью, он может сохраняться не менее пяти лет или даже дольше, так как за время войны значительная часть жилого фонда на юге Ливана была полностью разрушена израильской авиацией.
Риелтор рассказал и о дополнительных сложностях, связанных с законодательством. По его словам, при заключении договора арендатор обязан оплатить первые шесть месяцев сразу и не имеет права предоставлять жилье сторонним лицам, не указанным в контракте, даже если речь идет о близких родственниках. На этом фоне семьи, которые раньше совместно проживали в частных домах в деревнях, вынуждены снимать отдельные квартиры.
Урбанистические виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Разрыв между самой дорогой и дешевой арендой жилья России составил три раза
7 июля, 06:30
 
В миреБейрутИзраильЛиванХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала