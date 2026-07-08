Риелтор рассказал о повышении цен на жилье в Бейруте

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала конфликта с Израилем в марте цены на аренду квартир в некоторых районах Бейрута выросли на 20–30%.

Более 1,2 миллиона человек стали временно перемещенными лицами из-за конфликта между «Хезболлах» и Израилем.

Спрос на аренду жилья в Бейруте остается высоким из-за разрушения значительной части жилого фонда на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 8 июл — РИА Новости. Цены на аренду квартир в разных районах Бейрута выросли на 20–30% с начала конфликта с Израилем в марте, рассказал РИА Новости один из ведущих риелторов ливанской столицы Самер Салех.

С началом конфликта между " Хезболлах " и Израилем , по официальным данным, временно перемещенными лицами стали более 1,2 миллиона человек — жители юга и востока страны, а также южного пригорода Бейрута. Основной поток таких граждан пришелся на Бейрут, где часть людей, имеющих финансовые возможности, искала жилье для аренды.

"Цены с начала марта выросли на 20–30%, в основном в таких районах, как Мазраа, Мар-Ильяс и других, где граждане еще согласны сдавать свое жилье, но за более высокую плату", — сказал Салех.

По словам специалиста, сегодня в доме старого фонда, без парковочного места и хорошего ремонта, можно снять трехкомнатную квартиру площадью около 150–170 квадратных метров примерно за 1,2 тысячи долларов. При возможности заплатить немного больше — 1,5–2 тысячи долларов — можно договориться об аренде квартиры уже с хорошим ремонтом, мебелью и парковочным местом.

Отвечая на вопрос о ситуации с ценами в дорогих кварталах и христианских районах, таких как Ашрафия, собеседник агентства отметил, что там рост арендных ставок заметен гораздо меньше. По его словам, это связано с тем, что жители этих районов, а также ряда других кварталов, где проживают христианские общины, опасались сдавать квартиры семьям с юга, полагая, что израильская авиация может нанести удар по местам их проживания, уничтожив квартиры или целые здания.

Также Салех рассказал, что даже при таких высоких по местным меркам ценах сегодня найти квартиру для аренды достаточно сложно, поскольку спрос остается очень высоким. По оценкам экспертов, работающих с недвижимостью, он может сохраняться не менее пяти лет или даже дольше, так как за время войны значительная часть жилого фонда на юге Ливана была полностью разрушена израильской авиацией.