В Тюменской области ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюменской области введен режим беспилотной опасности.
- Жителям региона рекомендовано при виде БПЛА немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.
ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
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"Внимание! На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что мера превентивная. Жителям региона рекомендовано при виде беспилотного летательного аппарата немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.