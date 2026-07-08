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В подмосковном Реутове провели встречу семей разных поколений - РИА Новости, 08.07.2026
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18:42 08.07.2026
В подмосковном Реутове провели встречу семей разных поколений

Брынцалов и Ковязин приняли участие во встрече семей разных поколений в Реутове

© Фото : Администрация городского округа РеутовДень семьи, любви и верности отметили в подмосковном Реутове
День семьи, любви и верности отметили в подмосковном Реутове - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Администрация городского округа Реутов
День семьи, любви и верности отметили в подмосковном Реутове
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Встречу семей разных поколений, посвященную сохранению традиционных семейных ценностей, преемственности поколений и укреплению института семьи, провели в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских.
Как отметили в пресс-службе, участниками мероприятия стали семьи, прожившие в браке более 60 лет, супруги с многолетней историей совместной жизни и молодожены. Центральными героями встречи стали супруги Геннадий и Валентина Рабиновы, которые в браке уже 63 года. За это время они создали крепкую семью, воспитали дочь и помогают растить внуков.
"Мы живем в браке уже 63 года. Когда подали заявление, мне не было еще 18 лет. Самое главное – это взаимопонимание и уважение друг к другу. В этот светлый праздник хочу пожелать молодым семьям здоровья и счастья", – отметила Рабинова, ее слова приводит пресс-служба.
Вместе с ними своими историями поделились и другие семьи Реутова.
В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Реутов Алексей Ковязин и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
"Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник – День семьи, любви и верности. Этот день приурочен к памяти святых Петра и Февронии, чье житие является ярчайшим примером взаимопонимания, смирения и уважения. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека", – заявил, в свою очередь, Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе, среди приглашенных на встречу – супруги Семёновы, которые состоят в браке 62 года, семья Маценко с 35-летней историей совместной жизни, супруги Панасенко, отметившие 30-летие брака, семья Поздеевых, которые зарегистрировали брак пять лет назад, а также молодожены Маныкины, зарегистрировавшие отношения месяц назад.
"Мне кажется, это очень символично. Потому что, несмотря на разницу в возрасте и жизненный путь, всех вас объединяет самое главное – любовь, уважение, забота друг о друге и умение быть рядом в самые разные моменты жизни", – сказал Ковязин.
 
РеутовИгорь БрынцаловМосковская областная думаДень семьи, любви и верности в России
 
 
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