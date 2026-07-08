В подмосковном Реутове провели встречу семей разных поколений

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Встречу семей разных поколений, посвященную сохранению традиционных семейных ценностей, преемственности поколений и укреплению института семьи, провели в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля – в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских.

Как отметили в пресс-службе, участниками мероприятия стали семьи, прожившие в браке более 60 лет, супруги с многолетней историей совместной жизни и молодожены. Центральными героями встречи стали супруги Геннадий и Валентина Рабиновы, которые в браке уже 63 года. За это время они создали крепкую семью, воспитали дочь и помогают растить внуков.

"Мы живем в браке уже 63 года. Когда подали заявление, мне не было еще 18 лет. Самое главное – это взаимопонимание и уважение друг к другу. В этот светлый праздник хочу пожелать молодым семьям здоровья и счастья", – отметила Рабинова, ее слова приводит пресс-служба.

Вместе с ними своими историями поделились и другие семьи Реутова.

В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Реутов Алексей Ковязин и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

"Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник – День семьи, любви и верности. Этот день приурочен к памяти святых Петра и Февронии, чье житие является ярчайшим примером взаимопонимания, смирения и уважения. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека", – заявил, в свою очередь, Брынцалов.

Как отметили в пресс-службе, среди приглашенных на встречу – супруги Семёновы, которые состоят в браке 62 года, семья Маценко с 35-летней историей совместной жизни, супруги Панасенко, отметившие 30-летие брака, семья Поздеевых, которые зарегистрировали брак пять лет назад, а также молодожены Маныкины, зарегистрировавшие отношения месяц назад.