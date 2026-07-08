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В Севастополе на восьми АЗС появилось топливо в свободной продаже - РИА Новости, 08.07.2026
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10:08 08.07.2026
В Севастополе на восьми АЗС появилось топливо в свободной продаже

Развожаев: в Севастополе на 8 АЗС появилось топливо в свободной продаже

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе с 10:00 на восьми АЗС «АТАН» снова в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ultra и дизельное топливо марки ДТ Ultra.
  • Продолжает действовать ограничение на заправку: можно залить 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Высокооктановый бензин и дизельное топливо доступны в свободной продаже на восьми АЗС в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в течение двух суток в Севастополе могли заправляться только служебные автомобили, в свободной продаже топлива не было.
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"С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор привел адреса заправок, где будет топливо в продаже. Он отметил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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СевастопольМихаил РазвожаевАИ-95
 
 
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