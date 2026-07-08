В Севастополе на восьми АЗС появилось топливо в свободной продаже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе с 10:00 на восьми АЗС «АТАН» снова в свободной продаже бензин марки АИ-95 Ultra и дизельное топливо марки ДТ Ultra.
- Продолжает действовать ограничение на заправку: можно залить 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Высокооктановый бензин и дизельное топливо доступны в свободной продаже на восьми АЗС в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее в течение двух суток в Севастополе могли заправляться только служебные автомобили, в свободной продаже топлива не было.
Власти обсудили ситуацию с топливом на юге России
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Губернатор привел адреса заправок, где будет топливо в продаже. Он отметил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.