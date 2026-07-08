В Севастополе на восьми АЗС появилось топливо в свободной продаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Высокооктановый бензин и дизельное топливо доступны в свободной продаже на восьми АЗС в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Губернатор привел адреса заправок, где будет топливо в продаже. Он отметил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.