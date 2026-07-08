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Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области - РИА Новости, 08.07.2026
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13:37 08.07.2026
Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области

Bombardier Artemis II снова ведет разведку вокруг Калининградской области

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши.
  • Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и совершает полеты над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вокруг Калининграда.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II снова проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера Польши, после чего стал совершать полеты над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вокруг Калининграда. По состоянию на 13.30 самолет пошел на очередной круг над территорией Литвы.
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Раннее этот же самолет вел разведку вокруг Калининградской области во вторник.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты вдоль западной границы с Россией и над Черным морем.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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