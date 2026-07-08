Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши.
- Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и совершает полеты над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вокруг Калининграда.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II снова проводит разведку вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, самолет вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии, пролетел над странами НАТО до севера Польши, после чего стал совершать полеты над Литвой, Польшей и акваторией Балтийского моря вокруг Калининграда. По состоянию на 13.30 самолет пошел на очередной круг над территорией Литвы.
Раннее этот же самолет вел разведку вокруг Калининградской области во вторник.
Bombardier Artemis II регулярно совершает полеты вдоль западной границы с Россией и над Черным морем.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.