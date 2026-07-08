Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области.
- Уничтожение автомобилей нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, снижает боеспособность подразделений ВСУ.
- Уничтожение автомобилей лишает противника мобильности, вынуждая его преодолевать большие расстояния пешком.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ, сорвав ротацию и подвоз снабжения в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Тис.
"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - рассказал командир взвода.
Он добавил, что помимо автомобилей и квадроциклов поражались и боевые бронированные машины, что нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и снижает боеспособность подразделений ВСУ на данном направлении.
"Уничтожение автомобилей помогает нам лишить противника мобильности и вынуждает боевиков преодолевать большие расстояния пешком, подставляясь под удары БПЛА и артиллерии", - подчеркнул Тис.
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