Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области . Архивное фото

Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области

© AP Photo / Andrii Marienko Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области.

Уничтожение автомобилей нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, снижает боеспособность подразделений ВСУ.

Уничтожение автомобилей лишает противника мобильности, вынуждая его преодолевать большие расстояния пешком.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ, сорвав ротацию и подвоз снабжения в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Тис.

"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ Харьковской области , уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - рассказал командир взвода.

Он добавил, что помимо автомобилей и квадроциклов поражались и боевые бронированные машины, что нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и снижает боеспособность подразделений ВСУ на данном направлении.