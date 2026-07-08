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Бойцы "Севера" лишили ВСУ мобильности под Харьковом - РИА Новости, 08.07.2026
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07:01 08.07.2026
Бойцы "Севера" лишили ВСУ мобильности под Харьковом

ВС России уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием в Харьковской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожение автомобилей нарушает доставку боеприпасов и продовольствия, снижает боеспособность подразделений ВСУ.
  • Уничтожение автомобилей лишает противника мобильности, вынуждая его преодолевать большие расстояния пешком.
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 автомобилей ВСУ, сорвав ротацию и подвоз снабжения в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Тис.
"Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю", - рассказал командир взвода.
Он добавил, что помимо автомобилей и квадроциклов поражались и боевые бронированные машины, что нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и снижает боеспособность подразделений ВСУ на данном направлении.
"Уничтожение автомобилей помогает нам лишить противника мобильности и вынуждает боевиков преодолевать большие расстояния пешком, подставляясь под удары БПЛА и артиллерии", - подчеркнул Тис.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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