Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны ВСУ на харьковском направлении.

Комплекс С-300В4 способен поражать широкий спектр целей — от низколетящих вертолетов и крупных БПЛА до межконтинентальных баллистических ракет.

Благодаря правильным расчетам при использовании боевых машин ЗРС С-300В обеспечивается безопасность мирного населения и России в целом.

МОСКВА, 8 июля — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны ВСУ на харьковском направлении в свой профессиональный праздник, сообщили Минобороны России.

В день образования зенитно‑ракетных подразделений расчеты ЗРК С‑300В4 продолжают нести боевое дежурство, прикрывая воздушные рубежи на харьковском направлении.

"Расчеты зенитных ракетных комплексо в С-3 00 круглосуточно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей в зоне ответственности группировки войск "Север". Благодаря им уничтожаются все типы аэродинамических и баллистических целей, летящих со скоростью до 3000 м/c на дальности до 100 километров", - подчеркнули в российском ведомстве.

По словам начальника расчета с позывным Штирлиц, в состав системы С‑300В4 входят три машины: многофункциональная станция наведения ракет, пусковая установка и пускозаряжающая установка.

"Комплекс способен поражать широкий спектр целей — от низколетящих вертолетов и крупных БПЛА до межконтинентальных баллистических ракет, летящих в стратосфере", - сказал он.

Штирлиц отметил, что противник может применять как активные, так и пассивные помехи, но комплекс с этим справляется, и все цели в итоге точечно уничтожаются.

А заместитель командира батареи с позывным Графит подчеркнул, что благодаря правильным расчетам при использовании боевых машин ЗРС С-300В обеспечивается безопасность мирного населения и России в целом.