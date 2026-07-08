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Расчеты ЗРК С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы под Харьковом - РИА Новости, 08.07.2026
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05:24 08.07.2026 (обновлено: 05:45 08.07.2026)
Расчеты ЗРК С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы под Харьковом

Расчеты С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны ВСУ на харьковском направлении.
  • Комплекс С-300В4 способен поражать широкий спектр целей — от низколетящих вертолетов и крупных БПЛА до межконтинентальных баллистических ракет.
  • Благодаря правильным расчетам при использовании боевых машин ЗРС С-300В обеспечивается безопасность мирного населения и России в целом.
МОСКВА, 8 июля — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны ВСУ на харьковском направлении в свой профессиональный праздник, сообщили Минобороны России.
В день образования зенитно‑ракетных подразделений расчеты ЗРК С‑300В4 продолжают нести боевое дежурство, прикрывая воздушные рубежи на харьковском направлении.
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"Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 круглосуточно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей в зоне ответственности группировки войск "Север". Благодаря им уничтожаются все типы аэродинамических и баллистических целей, летящих со скоростью до 3000 м/c на дальности до 100 километров", - подчеркнули в российском ведомстве.
По словам начальника расчета с позывным Штирлиц, в состав системы С‑300В4 входят три машины: многофункциональная станция наведения ракет, пусковая установка и пускозаряжающая установка.
"Комплекс способен поражать широкий спектр целей — от низколетящих вертолетов и крупных БПЛА до межконтинентальных баллистических ракет, летящих в стратосфере", - сказал он.
Штирлиц отметил, что противник может применять как активные, так и пассивные помехи, но комплекс с этим справляется, и все цели в итоге точечно уничтожаются.
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А заместитель командира батареи с позывным Графит подчеркнул, что благодаря правильным расчетам при использовании боевых машин ЗРС С-300В обеспечивается безопасность мирного населения и России в целом.
Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений и гражданских объектов от ударов боевиков ВСУ, в том числе и в день образования зенитно-ракетных подразделений, празднуемый 8 июля.
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