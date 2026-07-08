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Ремонтные работы начались в аварийном небоскребе в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.07.2026
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07:15 08.07.2026
Ремонтные работы начались в аварийном небоскребе в Нью-Йорке

РИА Новости: в аварийном небоскребе в Нью-Йорке начался ремонт

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевВид на небоскребы центральной части Манхэттена
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аварийном небоскребе в Нью-Йорке, где произошла деформация конструкции, появились рабочие, вероятно, для проведения ремонтных работ.
  • Здание было эвакуировано из-за угрозы обрушения, близлежащие улицы по-прежнему перекрыты.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июл – РИА Новости. Рабочие появились в той части аварийного небоскреба в Нью-Йорке, где произошла деформация конструкции и возник риск обрушения, вероятно, там начались ремонтные работы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения.
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Рабочие появились в той части небоскреба, где ранее произошла деформация балок. Несколько человек находятся непосредственно у поврежденного участка высотки.
Близлежащие к зданию улицы при этом по-прежнему перекрыты.
Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито ранее не исключил частичного обрушения высотки на фоне продолжающегося движения конструкций. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал ситуацию чрезвычайно серьезной.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например, штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.
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