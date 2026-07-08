Ремонтные работы начались в аварийном небоскребе в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аварийном небоскребе в Нью-Йорке, где произошла деформация конструкции, появились рабочие, вероятно, для проведения ремонтных работ.
- Здание было эвакуировано из-за угрозы обрушения, близлежащие улицы по-прежнему перекрыты.
НЬЮ-ЙОРК, 8 июл – РИА Новости. Рабочие появились в той части аварийного небоскреба в Нью-Йорке, где произошла деформация конструкции и возник риск обрушения, вероятно, там начались ремонтные работы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения.
Рабочие появились в той части небоскреба, где ранее произошла деформация балок. Несколько человек находятся непосредственно у поврежденного участка высотки.
Близлежащие к зданию улицы при этом по-прежнему перекрыты.
Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито ранее не исключил частичного обрушения высотки на фоне продолжающегося движения конструкций. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал ситуацию чрезвычайно серьезной.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например, штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.
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31 декабря 2024, 22:59