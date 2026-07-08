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Эксперт рассказала, можно ли вызвать работника из отпуска - РИА Новости, 08.07.2026
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03:37 08.07.2026
Эксперт рассказала, можно ли вызвать работника из отпуска

Котлярова: сотрудника могут попросить выйти на работу во время отпуска

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работник вправе отказаться прервать отпуск по просьбе работодателя, не объясняя причин.
  • Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска регулирует статья 125 ТК РФ и требует письменного согласия работника.
  • Неиспользованную часть отпуска предоставляют по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяют к отпуску за следующий рабочий год.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Работодатель может попросить сотрудника в случае необходимости выйти на работу во время отпуска, но тот вправе отказаться, не объясняя причин, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Статья 114 ТК РФ гарантирует работнику право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней - это время для полноценного отдыха и восстановления. Но в компании работодателя случаются ситуации, когда работника необходимо отозвать из отпуска", - сказала Котлярова.
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Она отметила, что это может быть производственная необходимость, подмена заболевшего коллеги и другие ситуации.
"Работник может отказаться прерывать отпуск, не объясняя причин, и применить к нему дисциплинарное взыскание работодатель не имеет права. Но если работник согласился работать, отпуск прервали, тогда необходимо оформить ряд обязательных документов", - отметила собеседница агентства.
По ее словам, отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска регулирует статья 125 ТК РФ. Работник должен дать письменное согласие на отзыв из отпуска. Работодатель оформляет уведомление об отзыве из отпуска, в котором указывает основание и дату, с которой сотрудник приступает к работе. Оформляется приказ об отзыве из отпуска, где указывается дата выхода на работу, причина и на какой период переносится остаток отпуска.
"Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Компенсировать неиспользованную часть отпуска запрещено. Бухгалтерия пересчитает отпускные и зарплату", - добавила Котлярова.
Она отметила, что, согласно статье 125 ТК РФ, запрещено отзывать из отпуска несовершеннолетних, беременных и тех, кто работает во вредных и опасных условиях.
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