Минпромторг рассказал, как будет меняться формат ПВЗ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество пунктов выдачи заказов в России за три года выросло в пять раз — до 250 тысяч.

Рынок пунктов выдачи заказов переходит от открытия новых точек к повышению качества и развитию мультибрендовых ПВЗ.

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон «О платформенной экономике», который станет очередным этапом развития онлайн-торговли.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество пунктов выдачи заказов в России за три года выросло в пять раз - до 250 тысяч, и теперь динамика замедляется - вместо открытия новых точек рынок перейдет к повышению качества и развитию мультибрендовых ПВЗ, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

"Мы движемся в направлении "мультибрендовых" ПВЗ - это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах. Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда", - сказал он.

Как отметил замминистра, если в 2022 году ПВЗ в России было порядка 46 тысяч, то в 2025 году их стало уже 250 тысяч. "Очевидно, что рынок насытился ПВЗ, и теперь появляется устойчивый тренд на замедление динамики их ввода", - пояснил Чекушов.

Он напомнил, что с 1 октября 2026 года в силу вступает закон "О платформенной экономике", который станет еще одним этапом развития онлайн-торговли. Представитель Минпромторга уверен, что к 2030 году рынок постепенно будет переходить от экстенсивного роста к интенсивному, что подразумевает повышение качества услуг ПВЗ, развитие сервиса и прочее.

Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.