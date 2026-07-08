Иранские системы ПВО задействованы в небе над Бендер-Аббасом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские системы ПВО ведут огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас.
- Об этом сообщило агентство Mehr.
ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Иранские системы противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям в небе над портовым городом Бендер-Аббас, на юге республики, передаёт иранское агентство Mehr.
"Системы ПВО ведут огонь по вражеским целям в небе над Бендер-Аббасом", - говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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