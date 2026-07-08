ПВО уничтожила 111 беспилотников над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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