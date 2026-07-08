Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 111 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 08.07.2026 (обновлено: 20:25 08.07.2026)
ПВО уничтожила 111 беспилотников над российскими регионами

ПВО за 12 часов уничтожила 111 беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА.
  • Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 111 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей" - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалужская областьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала