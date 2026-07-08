Над Тульской областью сбили два украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два украинских беспилотника уничтожены над Тульской областью.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. И напомнил, что в Тульской области еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
В среду Миляев сообщил, что за ночь в регионе уничтожен один БПЛА, пострадавших зафиксировано не было.