Силы ПВО уничтожили 415 украинских дронов за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь с 7 на 8 июля перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в среду.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18