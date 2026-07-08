Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется на результат работы "Роснефти" с частными АЗС - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 08.07.2026 (обновлено: 21:45 08.07.2026)
Путин надеется на результат работы "Роснефти" с частными АЗС

Путин надеется, что работа "Роснефти" с частными АЗС в Забайкалье даст результат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа «Роснефти» с частными АЗС в Забайкальском крае даст позитивный результат.
  • «Роснефть» осуществляет около 89% поставок топлива от суточного розничного потребления в регионе.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа "Роснефти" с частными АЗС над обеспечением топливом розничных потребителей в Забайкальском крае даст результат.
"Что касается вертикально-интегрированных компаний, в том числе, и прежде всего, "Роснефти", которая работает активно в восточных регионах, компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки, в том числе работает и с частными компаниями и частными АЗС", - сказал он, комментируя выступление губернатора Забайкальского края Александра Осипова на совещании с правительством.
"Заключили несколько контрактов на этот счет, надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат", - добавил Путин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином
4 июля, 16:17
 
ЭкономикаРоссияЗабайкальский крайВладимир ПутинАлександр ОсиповАлександр НовакРоснефтьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала