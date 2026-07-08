Путин надеется на результат работы "Роснефти" с частными АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа «Роснефти» с частными АЗС в Забайкальском крае даст позитивный результат.
- «Роснефть» осуществляет около 89% поставок топлива от суточного розничного потребления в регионе.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа "Роснефти" с частными АЗС над обеспечением топливом розничных потребителей в Забайкальском крае даст результат.
"Что касается вертикально-интегрированных компаний, в том числе, и прежде всего, "Роснефти", которая работает активно в восточных регионах, компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки, в том числе работает и с частными компаниями и частными АЗС", - сказал он, комментируя выступление губернатора Забайкальского края Александра Осипова на совещании с правительством.
"Заключили несколько контрактов на этот счет, надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат", - добавил Путин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.