Путин надеется на результат работы "Роснефти" с частными АЗС

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа "Роснефти" с частными АЗС над обеспечением топливом розничных потребителей в Забайкальском крае даст результат.

"Заключили несколько контрактов на этот счет, надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат", - добавил Путин.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.