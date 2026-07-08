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Путин поручил быстрее привлечь бизнес к производству нефтепродуктов - РИА Новости, 08.07.2026
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18:51 08.07.2026
Путин поручил быстрее привлечь бизнес к производству нефтепродуктов

Путин поручил привлечь малый и средний бизнес к производству нефтепродуктов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ. Ранее он назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к работе по обеспечению топливом граждан.
"И предложение (губернатора Иркутской области Игоря - ред.) Кобзева тоже следует учесть - как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально", - сказал Путин в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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ЭкономикаРоссияИркутская областьВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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