Путин поручил быстрее привлечь бизнес к производству нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ. Ранее он назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к работе по обеспечению топливом граждан.
"И предложение (губернатора Иркутской области Игоря - ред.) Кобзева тоже следует учесть - как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально", - сказал Путин в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.