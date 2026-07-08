Путин: граждане не должны чувствовать нагрузки из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в России.
- Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина, предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Граждане не должны чувствовать особые нагрузки (в связи с ситуацией с топливом - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.