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Путин: граждане не должны чувствовать нагрузки из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 08.07.2026
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18:29 08.07.2026 (обновлено: 18:38 08.07.2026)
Путин: граждане не должны чувствовать нагрузки из-за ситуации с топливом

Путин: граждане не должны чувствовать особой нагрузки из-за ситуации с топливом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в России.
  • Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина, предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Граждане не должны чувствовать особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Граждане не должны чувствовать особые нагрузки (в связи с ситуацией с топливом - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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