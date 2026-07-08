Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками противника сорвать сезон отпусков.
- Правительство приняло ряд мер для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста производства в России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал трудности с топливом временными и связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков.
"Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства РФ в среду.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.