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Путин прокомментировал ситуацию с топливом - РИА Новости, 08.07.2026
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18:27 08.07.2026 (обновлено: 18:37 08.07.2026)
Путин прокомментировал ситуацию с топливом

Путин: противник пытается создать нервозную обстановку в российском обществе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с топливом в стране.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий", - сказал российский лидер в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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