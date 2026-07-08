Путин прокомментировал ситуацию с топливом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с топливом в стране.

"Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное - стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий", - сказал российский лидер в ходе совещания.