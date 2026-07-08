Путин указал на важность того, чтобы независимые АЗС получали топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что крупные нефтяные компании должны поставлять топливо независимым АЗС, а не только реализовывать его через свою сеть.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупные нефтяные компании не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, нужно, чтобы они выдавали топливо и независимым АЗС, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС", - сказал Путин в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.