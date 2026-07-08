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Путин оценил запас прочности энергосистемы в России - РИА Новости, 08.07.2026
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18:25 08.07.2026 (обновлено: 18:38 08.07.2026)
Путин оценил запас прочности энергосистемы в России

Путин назвал прочность энергосистемы в России одной из самых высоких в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Запас прочности энергосистемы России очень высокий. Один из самых высоких в мире", - сказал Путин в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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