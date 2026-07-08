Путин оценил запас прочности энергосистемы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Запас прочности энергосистемы России очень высокий. Один из самых высоких в мире", - сказал Путин в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.