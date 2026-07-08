Путин призвал принять решения по поддержке Крыма и юга России топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости немедленного принятия решений по поддержке Крыма и юга России топливом.
- Вице-премьер Александр Новак сообщил о принятых мерах для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы.
- Росавиация подтвердила, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решения по поддержке Крыма и юга России топливом должны быть приняты сейчас, а не позже, заявил президент России Владимир Путин.
"Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее", - сказал Путин, упоминая ситуацию с топливом в Крыму и на юге России.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.