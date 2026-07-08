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Путин призвал принять решения по поддержке Крыма и юга России топливом - РИА Новости, 08.07.2026
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18:24 08.07.2026 (обновлено: 18:42 08.07.2026)
Путин призвал принять решения по поддержке Крыма и юга России топливом

Путин: решения по поддержке Крыма и юга России топливом нужно принять сейчас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о необходимости немедленного принятия решений по поддержке Крыма и юга России топливом.
  • Вице-премьер Александр Новак сообщил о принятых мерах для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы.
  • Росавиация подтвердила, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решения по поддержке Крыма и юга России топливом должны быть приняты сейчас, а не позже, заявил президент России Владимир Путин.
В среду Путин в режиме видеоконференции собрал совещание с членами правительства РФ.
"Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее", - сказал Путин, упоминая ситуацию с топливом в Крыму и на юге России.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Правительство и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, заявил Новак
Вчера, 18:18
 
Республика КрымРоссияВладимир ПутинАлександр НовакФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Юг
 
 
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