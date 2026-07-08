Путин призвал принять решения по поддержке Крыма и юга России топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о необходимости немедленного принятия решений по поддержке Крыма и юга России топливом.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о принятых мерах для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы.

Росавиация подтвердила, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Решения по поддержке Крыма и юга России топливом должны быть приняты сейчас, а не позже, заявил президент России Владимир Путин.

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"Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее", - сказал Путин, упоминая ситуацию с топливом в Крыму и на юге России.