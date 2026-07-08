Путин призвал быстрее принять решение по субсидиям на топливо для Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма.
- Вице-премьер Александр Новак отметил, что цены на топливо в Крыму завышенные, и кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма.
В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Александр Новак отметил, что цены на топливо в Крыму сейчас завышенные, и для решения этой проблемы кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий.
"Граждане не должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию... проработайте, пожалуйста, с Минфином", - сказал Путин.