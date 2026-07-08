Путин призвал обеспечить потребности госорганов топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка и силовых структур топливом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка и силовых структур топливом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Нужно, безусловно, обеспечить (топливом - ред.) потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки", - сказал глава государства в ходе совещания.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.