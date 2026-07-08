Путин попросил Григоренко оценить защиту от мошенников на цифровых сервисах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко оценить уровень защиты личных кабинетов пользователей от мошенников на цифровых сервисах.
- Вице-премьер Григоренко ответил, что кабмин намерен осенью внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко оценить уровень защиты личных кабинетов пользователей от мошенников на цифровых сервисах.
В среду глава государства собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Вице-премьер Григоренко выступил с докладом.
"Дмитрий Юрьевич, мы с вами сейчас только что упомянули о необходимости защиты от мошенников. А как вы в целом оцениваете надежность и защищенность личных кабинетов?" - спросил российский лидер.
Григоренко ответил, что кабмин намерен осенью внести в Госдуму третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.
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