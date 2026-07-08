Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.
Президент России в среду собрал совещание с правительством РФ. В ходе совещания заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что кабмин готов рассмотреть вопрос педоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя.
"Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть" и не просто "рассмотреть", а посмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать", - подчеркнул Путин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
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