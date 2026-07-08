Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму.

Президент России в среду собрал совещание с правительством РФ. В ходе совещания заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что кабмин готов рассмотреть вопрос педоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя.

"Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть" и не просто "рассмотреть", а посмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать", - подчеркнул Путин.