Путин: привлечение бизнеса к работе по обеспечению топливом востребовано

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел совещание с членами правительства.
- Он назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к работе по обеспечению граждан топливом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к работе по обеспечению топливом граждан.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее", - сказал Путин во время совещания.