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Путин попросил Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах - РИА Новости, 08.07.2026
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18:00 08.07.2026
Путин попросил Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах

Путин попросил вице-премьера Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства.
  • Президент попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко прокомментировать новые цифровые сервисы, такие как цифровой профиль иностранного гражданина, "Госуслуги авто" и дистанционная регистрация сделок с недвижимостью.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Вопрос к Дмитрию Юрьевичу Григоренко по поводу новых цифровых сервисов. У нас появились некоторые новации: цифровой профиль иностранного гражданина, Госуслуги авто, дистанционная регистрация сделок с недвижимостью. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, не могли бы прокомментировать?", - сказал Путин во время совещания.
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