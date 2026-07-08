Путин попросил Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства.
- Президент попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко прокомментировать новые цифровые сервисы, такие как цифровой профиль иностранного гражданина, "Госуслуги авто" и дистанционная регистрация сделок с недвижимостью.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказать о новых цифровых сервисах.
Глава государства в среду собрал совещание с членами правительства РФ.
"Вопрос к Дмитрию Юрьевичу Григоренко по поводу новых цифровых сервисов. У нас появились некоторые новации: цифровой профиль иностранного гражданина, Госуслуги авто, дистанционная регистрация сделок с недвижимостью. Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, не могли бы прокомментировать?", - сказал Путин во время совещания.