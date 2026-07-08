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Путин поинтересовался числом бюджетных мест в колледжах - РИА Новости, 08.07.2026
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17:59 08.07.2026 (обновлено: 21:43 08.07.2026)
Путин поинтересовался числом бюджетных мест в колледжах

Путин поинтересовался у Кравцова числом бюджетных мест в колледжах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин спросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова о количестве бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях.
  • Министр просвещения сообщил, что количество бюджетных мест увеличилось на 30 тысяч и составило 880 тысяч.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у министра просвещения РФ Сергея Кравцова, как в этом году обстоят дела с количеством бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях, изменилось ли или осталось на прежнем уровне их число.
"Сергей Сергеевич, а вот бюджетных мест, о которых вы сказали, в средних профессиональных учебных заведениях по сравнению с прошлым годом больше, меньше или на прежнем уровне?" - спросил глава государства у Кравцова на совещании с членами правительства в среду.
Кравцов ответил, что количество бюджетных мест в этом году увеличилось и составило 880 тысяч.
"Это порядка 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Ребята идут в колледжи, действительно интерес растет", - отметил министр просвещения.
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