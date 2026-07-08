Путин поинтересовался числом бюджетных мест в колледжах

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин спросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова о количестве бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях.

Министр просвещения сообщил, что количество бюджетных мест увеличилось на 30 тысяч и составило 880 тысяч.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у министра просвещения РФ Сергея Кравцова, как в этом году обстоят дела с количеством бюджетных мест в средних профессиональных учебных заведениях, изменилось ли или осталось на прежнем уровне их число.

"Сергей Сергеевич, а вот бюджетных мест, о которых вы сказали, в средних профессиональных учебных заведениях по сравнению с прошлым годом больше, меньше или на прежнем уровне?" - спросил глава государства у Кравцова на совещании с членами правительства в среду.

Кравцов ответил, что количество бюджетных мест в этом году увеличилось и составило 880 тысяч.